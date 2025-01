AL: com dores, criança estuprada pelo pai chora e pede socorro

Uma criança foi estuprada pelo próprio pai, nessa sexta-feira (10/1), na Chã do Pilar, no município do Pilar, interior de Alagoas. A menina denunciou o abuso sexual para a tia e o homem acabou preso em flagrante.

No local, a tia da vítima relatou que a menina chegou chorando e contando que sentia dores nas partes íntimas. Questionada, a criança disse que o pai teria feito sexo com ela.

O homem foi preso e conduzido à Central de Flagrantes, sendo acusado pelo crime de estupro de vulnerável.

Leia a matéria completa no portal GazetaWeb, parceiro do Metrópoles.