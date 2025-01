Aos 53 anos, vereador é diagnosticado com autismo: “Sou o 1º da história do Acre”

Aos 53 anos e com mais de 30 anos atuando no jornalismo acreano, o agora vereador recém-empossado, Almir Andrade, foi diagnosticado com autismo nível 2 de suporte. Almir diz que sempre levou uma vida normal, tanto no trabalho quanto em família.

No entanto, no ano passado, sua esposa sentiu a necessidade de levá-lo para fazer exames, pois acreditava que algumas de suas características chamavam a atenção.

“O Almir sempre teve um coração muito grande e não conseguia ver maldade nas pessoas, além de não conseguir identificar ironias ou sarcasmo, com um gosto bem peculiar para alimentos, sempre muito seletivo com a sua alimentação. Por essas e muitos outros motivos, decidimos incentivá-lo a fazer o teste e os exames. Os sintomas apareceram ainda mais durante o período em que esteve internado para ser submetido a uma cirurgia cardíaca, que, até na UTI, os médicos liberaram a visita estendida, por conta do seu quadro delicado de saúde, que se agravava por estar longe de mim, a pessoa com quem ele se sente seguro. Após essa cirurgia, isso só intensificou as dificuldades em lidar com suas manias; foi então que minhas filhas e eu resolvemos procurar atendimento de um profissional.”, afirma a servidora pública Chiquinha Alves, casada com Almir há 32 anos.

Após consultas com um neuropsicólogo e com um psiquiatra, os profissionais constataram o Transtorno do Espectro Autista nível 2 de suporte, conforme laudo abaixo.

“No início, eu não queria aceitar, achava que era uma besteira, mas fui convencido a ir fazer os testes. Sou autista e sou uma pessoa normal. Agora pretendo inserir a causa autista nos meus trabalhos como vereador. Temos muitas crianças precisando de acompanhamento e o preconceito ainda é grande. É preciso conscientizar a sociedade sobre o autismo. Agora os autistas têm mais um companheiro de luta. Sou o primeiro vereador autista da história do Acre”, finalizou o vereador.

Almir Andrade é jornalista de carreira e servidor público do Estado, conhecido como o “ligeirinho da fronteira”. Foi repórter da TV Record, da BAND e é âncora de um programa de rádio. Foi eleito vereador pelo Partido Progressista em Brasiléia com 471 votos, é natural de Brasiléia, casado e tem duas filhas.