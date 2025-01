Avião que trouxe Neymar ao Brasil voa quase na velocidade do som e pode custar mais de R$ 500 milhões

Com capacidade para 13 pessoas, o jato que trouxe Neymar foi fabricado em 2023 e custa em média US$ 80 milhões (cerca de R$ 468 milhões), podendo variar de acordo com a personalização escolhida pelo seu proprietário. O modelo dessa aeronave é fabricado desde 2019, sendo o queridinho de bilionários espalhados pelo mundo, caso do empresário Elon Musk.

Neymar é proprietário de dois aviões, mas ambos passam por manutenção neste momento, nos Estados Unidos e em Jundiaí, no interior de São Paulo, respectivamente. Caso tivesse optado por usar um deles, o craque teria de fazer ao menos uma parada para abastecimento.

Veja outras fotos do modelo de avião usado por Neymar para retornar ao Brasil:

Gulfstream G700, avião que trouxe Neymar ao Brasil — Foto: Divulgação

