BBB 25: Camilla critica postura de Daniele Hypolito e aponta comportamento forçado

Camilla: “Sabe o que eu tô percebendo? Ela [Daniele Hypolito] forçando demais estar em tudo. Que eu também acho que isso pode ser muito ruim pra eles.”

Gracy: “Isso fica muito ruim, né. Quando força é ruim.”

Vitória: “Eu não vi ela forçando, você achou?”

Camilla: “Porra! O dia inteiro! Ela não era assim.”