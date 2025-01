BBB 25: Gracyanne critica postura de Diego e aponta desgaste no convívio: ‘Não consigo defender’

Gracyanne Barbosa avaliou de forma crítica o comportamento de Diego no reality, destacando sua repetição constante de histórias sobre dificuldades do passado.

“A postura dele aqui não tá maneira. Porque ele tá o tempo inteiro se queixando de coisas que ele passou, contando… E repetindo. Cara, passou, já passou!”, afirmou. Ela ainda ressaltou que, embora seja amiga de Diego fora do programa, sua atitude dentro da casa dificulta a convivência e gera incômodo entre os participantes.

Camilla reforçou o sentimento geral: “Tá ficando todo mundo com ranço.” Gracyanne concordou, comparando o desgaste com o que aconteceu com outros participantes: “É ranço. Ele fica repetindo isso e ninguém gosta. É meu amigo, mas eu nem consigo defender, não tenho argumentos pra defender.”