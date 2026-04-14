14/04/2026
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Com 64,12%, Gabriela é eliminada do BBB 2026

Ana Paula e Juliano seguem no reality após resultado do paredão

Por Redação ContilNet 14/04/2026
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Com 64,12%, Gabriela é eliminada do BBB 2026
Gabriela é eliminada do BBB 2026/Foto: Reprodução

Gabriela foi eliminada do BBB 2026 com 64,12% dos votos, no paredão desta semana. A participante deixou o reality show com ampla rejeição do público, em disputa contra Ana Paula e Juliano.

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De acordo com o resultado oficial, Ana Paula recebeu 6,64% dos votos, enquanto Juliano somou 29,24%, permanecendo na casa e garantindo mais uma semana no jogo.

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A votação refletiu a preferência do público diante das estratégias e posicionamentos dos participantes, em mais um paredão decisivo da temporada.

Com a saída de Gabriela, o jogo segue com novas articulações e possíveis mudanças nas alianças dentro da casa, o que pode influenciar os próximos rumos do reality.

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