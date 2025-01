BBB 25: Prova do Líder completa 20 horas e entra no ranking das mais longas

A Prova do Líder dessa semana do BBB 25 no estilo resistência começou durante o programa ao vivo desta quinta-feira (30) e completou 20 horas de duração por volta das 19h desta sexta-feira (31). Os brothers Maike e Gabriel foram os grandes vencedores do desafio.

Caso a prova não acabasse até a hora de início da transmissão desta noite, seria feita uma rodada eliminatória para chegar ao resultado.

Com a duração estabelecida, essa se torna a nona disputa mais longa do programa, entrando para o ranking de todas as edições — posição que era ocupada pelo BBB 17, em que Emily e Rômulo também se mantiveram por 19 horas na dinâmica.

Veja o ranking das provas mais longas

1º lugar: BBB 18 — 42 horas e 58 minutos

2º lugar: BBB 12 — 29 horas e 57 minutos

3º lugar: BBB 18 — 29 horas e 48 minutos

4º lugar: BBB 20 — 26 horas e 25 minutos

5º lugar: BBB 19 — 24 horas e 50 minutos

6º lugar: BBB 6 — 24 horas e 30 minutos

7º lugar: BBB 22 — 23 horas e 51 minutos

8º lugar: BBB 7 — 21 horas e 30 minutos

9º lugar: BBB 25 — 20 horas e 20 minutos

10º lugar: BBB19 — 19 horas e 28 minutos

Veja um resumo dos principais acontecimentos durante a prova

Daniele Hypolito girou a roleta do jogo tão forte que o material quebrou e precisou ser consertado;

Gracyanne Barbosa teve uma crise de choro sentada no gramado durante a prova pois a situação a remeteu a um período de sua vida em que ficou sem moradia e precisava passar a noite acordada na rua;

Vitória Strada e Mateus foram eliminados da prova após a sister deitar para descansar e acabar pegando no sono;

A equipe de Aline nas redes sociais publicou uma nota de repúdio a um comentário feito por João Gabriel durante a prova e considerado “machista e desrespeitoso” sobre a relação da sister com Diogo.

Confira a ordem em que os participantes saíram

Diogo Almeida e Vilma, eliminados após mais de três horas;

Guilherme e Joselma, eliminados após mais de seis horas;

Giovanna e Gracyanne Barbosa, desistiram após mais de sete horas;

Diego Hypolito e Daniele Hypolito, eliminados após mais de oito horas;

João Gabriel e João Pedro, desistiram após mais de nove horas;

Vinícius e Aline, eliminados após mais de onze horas;

Vitória Strada e Mateus, eliminados após mais de onze horas;

Renata e Eva, desistiram após mais de dezesseis horas.

Como foi a Prova do Líder desta semana

A Prova do Líder foi de resistência e em dupla. Para a dinâmica, as duplas se dividiram: um participante foi para o provódromo e o outro ficou no gramado.

O jogador no provódromo ficará dentro de uma cabine com um contador eletrônico para contabilizar as moedas que vão cair do teto. O jogador que acertar o número exato ou chegar mais próximo vence a rodada. Em caso de empate, uma rodada de desempate é realizada.

Enquanto isso, o parceiro do jogador que venceu a rodada precisa ficar atento para apertar um botão antes que o tempo termine. Se não o fizer, a dupla é eliminada. Ao apertar o botão, ele poderá girar uma roleta que concede alguns benefícios para a dupla.

Em determinadas rodadas, a dupla que ficar em último lugar na contagem de moedas é eliminada. Os participantes não são informados previamente sobre quais rodadas serão eliminatórias. Venceu quem resistiu por mais tempo.