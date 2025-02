BBB 25: Thamiris critica estratégia de Eva e Renata no VIP: ‘Depois falam que não jogam’

Durante uma conversa com Mateus, Thamiris apontou uma contradição no discurso de Eva e Renata ao combinarem presença no VIP com os atuais Líderes. “Ele falou: ‘A gente combinou com as meninas que, se fossemos para o VIP, levaríamos elas’. Eu falei para a Giovanna: ‘E elas falam que não jogam’. Mó jogão!”, afirmou.

Mateus, por sua vez, demonstrou cansaço e preocupação com a dinâmica da semana. “Estou tão apático, não dormi nada. Parece que tenho um choro embargado. Sei que não somos a primeira opção de voto, mas tudo pode mudar. A dinâmica pode imunizar dois e colocar eu e Vitória no Paredão de novo”, desabafou.