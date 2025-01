Benfica x Barcelona na Champions League: onde assistir ao vivo e horário

O Barcelona está praticamente garantido nas oitavas de final da Champions League, com cinco vitórias em seis jogos disputados. Vinha de uma ótima sequência de quatro vitórias consecutivas, mas no sábado tropeçou no Getafe (1×1), pelo Campeonato Espanhol. A sequência em LaLiga, aliás, é a pior da história do clube, com apenas uma vitória e seis pontos conquistados nas últimas oito rodadas. Com o empate do fim de semana, igualou o recorde negativo do time de Frank Rijkaard na temporada 2007/2007.