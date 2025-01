Blake Lively x Baldoni: veja supostas mensagens trocadas entre atores

O inverno está chegando para Blake Lively e Justin Baldoni? Parece que sim, já que “Game of Thrones” agora faz parte da batalha jurídica deles.

Baldoni processou Lively — sua colega de elenco em “É Assim que Acaba” e seu marido Ryan Reynolds — alegando que o casal de Hollywood tentou “destruí-lo” depois que Lively o acusou de assédio durante a produção do filme, o que ele negou.

O processo de Baldoni, que busca US$ 400 milhões (aproximadamente R$ 2 bilhões) e um julgamento com júri, é apenas o mais recente da saga que começou em dezembro de 2024, quando Lively entrou com uma queixa no Departamento de Direitos Civis da Califórnia contra Baldoni, alegando assédio sexual e um “plano” coordenado buscando “destruir” sua reputação.

O New York Times publicou um relatório detalhado sobre a reclamação dela no dia seguinte. Baldoni então processou o New York Times por US$ 250 milhões (aproximadamente R$ 1,5 milhão), acusando o jornal de trabalhar junto com a equipe de Lively para publicar um artigo unilateral que beneficiou a atriz e continha evidências adulteradas.

O New York Times negou as alegações de Baldoni e disse que mantém sua reportagem. Lively entrou com uma ação judicial contra Baldoni, que por sua vez a processou novamente esta semana.

A equipe jurídica de Lively disse à CNN, em uma declaração na quinta-feira (16), que o processo de Baldoni “é outro capítulo no manual do abusador. Esta é uma história antiga: uma mulher fala com evidências concretas de assédio sexual e retaliação e o abusador tenta virar o jogo contra a vítima.”

Incluídos no processo de 179 páginas de Baldoni estão exemplos de mensagens de texto que ele e sua equipe jurídica alegam provar seu caso.

Um texto supostamente tem Lively fazendo referência a “Game of Thrones”.

“Se você assistir ‘Game of Thrones’, vai gostar de saber que eu sou Khaleesi e, como ela, tenho alguns dragões”, diz o texto, de acordo com o processo obtido pela CNN. “Para o bem ou para o mal, mas geralmente para o bem. Porque meus dragões também protegem aqueles por quem luto. Então, na verdade, todos nós nos beneficiamos desses meus monstros lindos. Você também se beneficiará, posso garantir.”

A CNN não verificou de forma independente as mensagens de texto incluídas nos processos de Baldoni ou Lively.

“Khaleesi” faz referência à personagem Daenerys Targaryen dos adorados romances de George R.R. Martin que foram adaptados pela HBO para a popular série de televisão “Game of Thrones”.

Os “dragões” eram aparentemente uma referência à amiga íntima de Reynolds e Lively, a cantora Taylor Swift.

Uma das outras mensagens de texto incluídas no processo de Baldoni parece mostrar uma troca entre Baldoni e Lively sobre o roteiro do filme: “Eu realmente amei o que você fez. Realmente ajuda muito. Torna tudo muito mais divertido e interessante. (E eu teria me sentido assim sem Ryan e Taylor)”, escreveu Baldoni com um emoji de piscadela. “Você realmente é um talento em todos os aspectos. Realmente animado e grato por fazer isso juntos.”

De acordo com o processo de Baldoni, uma captura de tela de uma mensagem de texto mostra que Lively então respondeu a Baldoni, “Isso é muito apreciado”, e então escreveu, “Estamos juntos nisso”. Na mesma mensagem de texto, Lively escreveu mais tarde, “Não tenho motivos, exceto que você vença. Como ator. Como estúdio. Como escritor. Se você vencer, eu ganho. Se você vencer, nosso filme vence. Estamos alinhados. E eu darei tudo o que tenho para isso”.

A mensagem de texto de Baldoni não inclui o sobrenome de “Taylor”. A CNN entrou em contato com representantes de Baldoni, Lively, Reynolds e Taylor Swift para perguntar se a “Taylor” mencionada na mensagem de Baldoni é, de fato, Swift.

À medida que a disputa legal cresce e inclui vários processos, advogados e profissionais de relações públicas de crise, o tribunal da opinião pública parece não ter escassez de vilões no drama de Lively e Baldoni.

Lively e Baldoni coestrelam como o casal central em “É Assim que Acaba”, que explora temas de violência com base em personagens do romance homônimo de sucesso de Coleen Hoover de 2016. Baldoni também atuou como diretor do filme, enquanto Lively é creditada como produtora.