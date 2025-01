O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (Progressistas), e o vice-prefeito Alysson Bestene, tomaram posse nesta quarta-feira (1) junto com os 21 vereadores eleitos, em sessão solene realizada no auditório do Detran/AC.

Bocalom recebeu a faixa de posse das mãos do novo presidente da Câmara, Joabe Lira – que foi secretário de Cuidados com a Cidade na gestão do prefeito.

