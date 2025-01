Bolsonaro tem perfil no X hackeado pela segunda vez em uma semana

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teve o perfil no X, o antigo Twitter, hackeado nesta quinta-feira (30/1). É a segunda vez que Bolsonaro perde o acesso ao seu perfil em uma semana. A informação foi divulgada na mesma rede social pelo vereador e filho 02 de Bolsonaro, Carlos Bolsonaro.

O que está acontecendo:

O vereador Carlos Bolsonaro denunciou no X que a conta de seu pai na mesma rede foi hackeada nesta quinta-feira.

O mesmo já havia acontecido há uma semana, quando quem roubou a conta postou conteúdos enganosos sobre cripomoedas.

A equipe do ex-presidente está em contato com o X para tentar resolver a situação.

O filho do ex-presidente alegou que todos os métodos de segurança foram “foram aperfeiçoados e novamente a conta de Jair Bolsonaro foi hackeada”.

“Em contato com o X para restabelecimento da normalidade. Pelo jeito, as únicas coisas invioláveis no mundo são as caixinhas de Sucrilhos. Logo informaremos quando retornarmos com a conta normalizada”, disse o vereador Carlos Bolsonaro.

Até o fechamento desta reportagem, o perfil de Bolsonaro não tinha realizado nenhuma publicação duvidosa.

Na semana passada, após ser hackeada a conta de Bolsonaro fez uma série de publicações. Em uma delas, o ex-presidente aparecia ao lado de Donald Trump afirmando ter lançado uma criptomoeda brasileira. Outro post dizia que a moeda virtual seria “mais do que apenas um token; um movimento pela liberdade, prosperidade e união de todos os brasileiros”.

Em outra publicação, dizia-se que a criptomoeda seria “a nova moeda oficial do Brazil”, e que representaria orgulho, liberdade e força do povo brasileiro. Tratava-se de golpe e as postagens foram apagadas quando o ex-presidente recuperou o acesso.