Calegário visita Complexo Industrial do Café em Mâncio Lima ao lado do vereador Jean Lima

O deputado estadual Fagner Calegário esteve em Mâncio Lima para uma visita ao Complexo Industrial do Café, conhecendo de perto o trabalho da Coopercafé. A agenda contou com a presença do vereador Jean Lima e do presidente da cooperativa, e ex deputado estadual, Jonas Lima, que apresentou os avanços e desafios da produção cafeeira na região.

Durante a visita, Calegário destacou a importância do setor cafeeiro para a economia local, ressaltando que o fortalecimento da cadeia produtiva do café representa não apenas mais empregos, mas também o desenvolvimento sustentável para os pequenos e médios produtores da região.

“A Coopercafé é um exemplo do potencial agrícola do Acre. O trabalho que vem sendo realizado aqui em Mâncio Lima merece todo o apoio necessário para expandir sua produção e conquistar novos mercados. Nosso compromisso é lutar por mais investimentos e incentivos para que essa cadeia produtiva continue crescendo e gerando renda para as famílias”, afirmou o deputado.

O presidente da Coopercafé, Jonas Lima, destacou os avanços conquistados nos últimos anos e enfatizou a necessidade de políticas públicas e incentivos governamentais para que a cooperativa possa expandir suas atividades. Já o vereador Jean Lima ressaltou a relevância da visita do deputado e o compromisso com os produtores locais.

“Ter o apoio de um parlamentar comprometido com o desenvolvimento econômico do nosso estado é essencial. O café tem sido uma grande alternativa para fortalecer a agricultura familiar e precisamos de incentivos para que esse setor continue crescendo”, disse.

Calegário reafirmou seu compromisso em levar as demandas do setor cafeeiro ao Parlamento e buscar soluções que garantam mais oportunidades e valorização para os produtores da região.