O cantor Heitor Costa realizará a gravação de seu DVD em Aracaju, no dia 30 de janeiro, na Praça de Eventos do Mercado, em Aracaju (SE). O evento gratuito contará com a participação especial dos artistas Wesley Safadão e Leo Santana.

O acesso ao evento vai contar ainda com uma ação solidária, com a troca de 2kg de alimento por ingresso, em pontos espalhados pela cidade onde o show irá ocorrer. Serão permitidas a troca de até 10kg de alimento, podendo realizar a retirada de cinco ingressos.

Os pontos de troca estão majoritariamente em unidades do Sesc em Aracajú e também na cidade de Itabaiana, confira os endereços: