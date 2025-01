Chalamet desprezado, Demi Moore aclamada: os principais choques e surpresas do Globo de Ouro

A reação eufórica à apresentadora Nikki Glaser se deveu, em parte, ao fato de o nível de exigência ter sido muito baixo devido ao desastre da gestão de Jo Koy no ano passado , e em parte porque ela conseguiu dar alguns bons golpes — nada no nível de Fey/Poehler/Gervais, mas mais agressivo do que o esperado.

Os alvos incluíam o colapso no poder dos endossos de celebridades (“Você pode realmente fazer qualquer coisa, exceto dizer ao país em quem votar”), Coringa 2 (“algumas pessoas disseram que foi arruinado pelas imagens na tela e os sons que as acompanhavam”) e Nicole Kidman (“obrigado a Keith Urban por tocar violão tanto pela casa que ela quer sair e fazer 18 filmes por ano”). As piadas sobre Ozempic navegaram perto do vento, assim como o legado de Hollywood na última década ou mais:

Eu realmente acho que essa vai ser uma noite memorável, e talvez nem do jeito que você pensa. Eu prevejo que, daqui a cinco anos, quando você estiver assistindo a clipes antigos desse show no YouTube, você vai dizer: “Meu Deus, isso foi antes de eles pegarem aquele cara.”

Mas o verdadeiro vencedor da noite foi o próprio Globo de Ouro — tão desacreditado que sua transmissão foi cancelada após um boicote da indústria há apenas três anos, e agora uma cerimônia totalmente confiável, com uma lista de vencedores selecionados por um grupo de eleitores com — aparentemente — coragem e bom gosto.

Demi Moore surge como uma séria concorrente ao prêmio de melhor atriz

Narrativas de retorno não ficam muito mais dramáticas do que as de Demi Moore. Como ela disse em seu discurso de aceitação do horror corporal de Coralie Fargeat, The Substance , esta foi a primeira vez em seus 45 anos como atriz que ela ganhou alguma coisa.

“Trinta anos atrás, um produtor me disse que eu era uma atriz pipoca e, naquela época, eu fiz isso significar que isso não era algo que eu tinha permissão para ter. Que eu poderia fazer filmes que renderiam muito dinheiro, mas que eu não poderia ser reconhecida, e eu comprei e acreditei nisso.”

Moore continuou dizendo que esse pensamento a “corroeu” a ponto de ela “pensar alguns anos atrás que talvez fosse isso, talvez eu estivesse completa, que eu tinha feito o que deveria fazer” – mas decidiu adiar sua aposentadoria precoce quando recebeu o roteiro de The Substance.

Foi talvez o momento decisivo da cerimônia – como disse o apresentador Kerry Washington depois que Moore deixou o palco: “Boa sorte para a próxima pessoa que tiver que fazer um discurso”.

Assim como Fernanda Torres

Se a vitória de Moore foi um choque, a de Fernanda Torres foi uma verdadeira surpresa. A estrela de I’m Still Here , o drama de Walter Salles sobre uma mulher que vai em busca do marido desaparecido no Brasil, venceu Nicole Kidman, Angelina Jolie, Kate Winslet, Tilda Swinton – e Pamela Anderson – no prêmio, sugerindo que a contratação de cerca de 200 novos eleitores internacionais pelo Globes realmente rendeu dividendos. Torres pode ir mais longe? A Sony parece provável que coloque recursos renovados em sua campanha para o ator, cuja mãe – a lendária Fernanda Montenegro – foi indicada há 25 anos por Central do Brasil, e que interpreta a versão mais velha de sua filha em I’m Still Here. Esse tipo de detalhe pode ajudar os eleitores do Oscar a se sentirem ainda mais aquecidos em dar a Torres um novo impulso.

Emília Pérez > Anora

O Globes pode estar pronto para abraçar (parcialmente) filmes de classe em língua estrangeira, mas Anora de Sean Baker – que ganhou a Palma de Ouro em Cannes – até agora foi excluído, com o musical de Jacques Audiard em vez disso aspirando a glória. Outros filmes que foram para casa inesperadamente de mãos vazias incluem Inside Out 2 (que perdeu para Flow para longa-metragem de animação), Dune: Part Two, Sing Sing – e A Complete Unknown.

As categorias de suporte parecem um cadeado

Assim como no ano passado, quando Da’Vine Joy Randolph e Robert Downey Jr. levaram todos os prêmios de apoio, Zoe Saldana e Kieran Culkin agora estão cotados para ganhar todos os prêmios apropriados. A primeira fez um discurso empolgante sobre direitos trans ao aceitar seu prêmio de atriz coadjuvante em Emila Pérez, enquanto Culkin fez algumas brincadeiras de marca sobre estar bêbado de tequila enquanto pegava a sua (por A Real Pain).

Todos os olhos voltados para o filme biográfico de Springsteen, de Jeremy Allen White

Culkin ganhou uma vantagem adicional em prêmios por suas aparições vencedoras em Globos anteriores por seu papel em Succession (A Real Pain é seu primeiro filme em quase uma década). Por essa métrica, vale a pena fazer apostas antecipadas em Deliver Me from Nowhere, o próximo filme de Bruce Springsteen estrelado por Jeremy Allen White . No domingo, White levou seu terceiro Globo de TV consecutivo por seu papel em The Bear (algo que apenas Michael J Fox e Alan Alda conseguiram anteriormente) – colocando-o na pole position inicial para a corrida de 2026. Embora, como Chalamet deve ter notado, cinebiografias musicais – mesmo de ícones adorados – nem sempre sejam uma coisa certa.