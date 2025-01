Chelsea volta a vencer, bate o Wolverhampton, e entra no G-4 da Premier League

Após cinco jogos, o Chelsea voltou a vencer na Premier League. O time bateu o Wolverhampton, nesta segunda-feira, por 3 a 1, pela 22ª rodada da competição. Os gols dos donos da casa foram marcados por Adarabioyo, Cucurella e Madueke. A equipe do Wolves descontou com Doherty. Com o resultado, o Chelsea ocupa a quarta posição, com 40 pontos. Já o Wolverhampton está na 17ª posição, com 16.

