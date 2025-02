Clima tenso: Maike e Gabriel excluem Diogo do VIP e escolhem Eva e Renata

A decisão de Maike e Gabriel sobre os convidados para o VIP gerou tensão ao deixar Diogo de fora e chamar Eva e Renata. Segundo eles, a escolha foi baseada em um acordo prévio com as participantes, além do fato de que as duas estavam na Xepa.

No VIP, ficaram:

Gabriel e Maike

João Gabriel e João Pedro

Eva e Renata

Já na “Mira do Líder”, os escolhidos para possível indicação foram Aline e Vinícius, Diego e Daniele, além de Vitória e Mateus.

Maike justificou a escolha de Mateus e Vitória afirmando que, apesar da boa relação, precisariam votar neles. Sobre Aline e Vinícius, mencionou o fato de já terem votado contra ele. Já Diego e Daniele foram escolhidos devido a um impasse que ele deseja resolver.

Gabriel também expressou insatisfação com a falta de comida na Xepa e lembrou que foi colocado no Monstro sem consideração pelo grupo. “Eles me botaram no Monstro, esqueceram da Xepa… Tanto que hoje nem tem comida mais”, desabafou.