Colono está há 5 dias desaparecido; canoa é encontrada abandonada com espingarda

O pescador identificado até o momento como “Raimundo prego” que morava na comunidade Boca do Iaco, região de Sena Madureira, continua desaparecido de seus familiares. Ele foi visto pela última vez na quinta-feira da semana passada.

Segundo informações, “Raimundo prego” estava se preparando para se deslocar ao centro de uma colocação no rio purus. Quando foi visto pela última vez, ele apresentava sinais de embriaguez alcóolica. “A informação que tivemos é que encontraram a canoa dele na comunidade Santa Teca, rio purus. Dentro da canoa estava a espingarda dele, com cartuchos, uma dentadura e outros pertences”, destacou um morador do local.

As buscas estão sendo feitas por seus familiares e amigos. A hipótese mais provável é que o pescador tenha caído nas águas, porém, ainda não há essa confirmação real.

“Raimundo prego” morava há vários anos na comunidade Boca do Iaco, sendo bastante querido pelos moradores.