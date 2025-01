Concurso Ufac: iniciado processo de escolha de banca

Um novo edital do concurso UFAC (Universidade Federal do Acre) está mais próximo de ser publicado!

Isso porque foi publicado em Diário Oficial da União nesta quinta-feira (23/1), edital do pregão eletrônico para a contratação da banca organizadora do certame.

De acordo com o documento, as instituições interessadas poderão enviar proposta a partir das 8h deste 23 de janeiro, pelo site www.gov.br/compras. A abertura das propostas ocorrerá no dia 10 de fevereiro, às 10h, pelo mesmo site.

São previstas 20 vagas de níveis médio e superior para Técnico-Administrativo em Educação.

Além disso, o projeto básico do certame traz informações sobre as etapas e provas a serem aplicadas, confira todos os detalhes, a seguir!

Provas e etapas do concurso UFAC

De acordo com o projeto básico, o certame será composto por uma etapa única: Provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório.

As provas deverão ter duração máxima de 04 (quatro) horas, e deverão ser aplicadas em dois turnos (turnos da manhã e da tarde) de um único dia, sendo que as provas para nível D devem ser aplicadas em um turno e as para nível E em outro.



Prova objetiva

As provas objetivas deverão ter 60 (sessenta) questões com 05 (cinco) alternativas cada, a serem distribuídas da seguinte forma:

a) 10 (dez) questões de peso 2 (dois) resultando em 20 (vinte) o número máximo de pontos para a área de conhecimento Língua Portuguesa;

b) 05 (cinco) questões de peso 1 (um) resultando em 5 (cinco) o número máximo de pontos para a área de conhecimento Informática Básica;

c) 05 (cinco) questões de peso 1 (um) resultando em 5 (cinco) o número máximo de pontos para a área de conhecimento Geografia e História do Acre;

d) 10 (dez) questões de peso 1 (um) resultando em 10 (dez) o número máximo de pontos para a área de conhecimento

Legislação e Fundamentos da Administração Pública;

Legislação e Fundamentos da Administração Pública; e) 30 (trinta) questões de peso 2 (dois) resultando em 60 (sessenta) o número máximo de pontos para a área Conhecimentos Específicos.

Totalizando 60 (sessenta) questões, cujo número máximo de pontos das avaliações é igual a 100 (cem).

Confira o projeto básico na íntegra!

Resumo do concurso UFAC