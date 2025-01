Construída com recursos próprios, nova unidade da Defensoria Pública é inaugurada em Plácido de Castro

A Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC) deu mais um passo na ampliação do acesso à justiça com a inauguração de sua unidade própria no município de Plácido de Castro, nesta terça-feira, 21. O evento contou com a presença de diversas autoridades e representa uma conquista significativa para a população local, que passa a contar com um espaço moderno e acessível para atendimento jurídico gratuito.

A unidade, localizada na Rua José Pereira Nolasco, no centro da cidade, foi construída com recursos próprios da instituição, totalizando um investimento de R$ 1,2 milhão, que inclui a obra, mobiliário e equipamentos. O terreno foi doado pela Prefeitura de Plácido de Castro, com o apoio da Câmara Municipal.

Durante a cerimônia, a defensora-geral Simone Santiago foi homenageada pela Câmara Municipal com uma placa de reconhecimento pelo trabalho desempenhado à frente da instituição. Em discurso, o presidente da Câmara, Rogério Ribeiro, destacou: “Não se trata apenas de um prédio. É um marco que reflete a luta pelos direitos das pessoas que não podem pagar um advogado e que muitas vezes se veem desamparadas. A Defensoria oferece a essas pessoas um farol de esperança e justiça”.

A defensora-geral, Simone Santiago destacou a importância da expansão da Defensoria para garantir a defesa dos direitos dos cidadãos que mais necessitam. “Esta unidade representa um compromisso com a cidadania e o fortalecimento do acesso à justiça em todo o estado”, afirmou.

A defensora-geral também enfatizou que a unidade própria é fruto de um esforço conjunto, agradecendo ao prefeito Camilo da Silva pela sensibilidade e comprometimento na doação do terreno. Simone Santiago destacou ainda a parceria técnica da Associação dos Municípios do Acre (Amac).

Com uma área de 210 metros quadrados, a sede foi projetada para oferecer um ambiente moderno, acessível e funcional, alinhado ao padrão de qualidade adotado pela Defensoria nas recentes inaugurações. A obra foi executada pela empresa Engebest, sob responsabilidade do engenheiro Douglas Moura, e fiscalizada pelo arquiteto e urbanista da DPE/AC, Marcos Afonso.

A vice-governadora do Acre, Mailza Assis, destacou em seu discurso que a inauguração da unidade oferece qualidade de vida e garante direitos, especialmente para as pessoas mais vulneráveis. “É impressionante que, em apenas seis meses essa obra foi concluída, fruto de esforço, planejamento e dedicação”, afirmou Mailza, ressaltando ainda a importância da parceria entre Governo, Defensoria Pública e Prefeitura para a realização desse projeto.

A solenidade contou ainda com o descerramento da placa de inauguração e visita às instalações da unidade própria, que já está apta para atender a população.

O evento contou com a presença de autoridades de destaque, incluindo a vice-governadora do Acre, Mailza Assis; a defensora-geral do estado, Simone Santiago; a deputada federal Socorro Neri; o prefeito de Plácido de Castro, Camilo da Silva; o juiz diretor do foro da comarca, Mateus Santini; o promotor de justiça Lucivan Nery de Lima; a presidente da Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Estado do Acre, Fenísia Araújo da Mota; e o presidente da Câmara de Vereadores do município, Rogério Ribeiro do Nascimento.