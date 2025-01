Curso de bordado, dos ensinamentos básicos às fotografias bordadas

Seja bem-vinda (o) ao mundo do bordado livre!

Está em busca de uma atividade de lazer? Uma nova fonte de renda? Pois eu te apresento o bordado livre. Desde o ano de 2020 o bordado livre se tornou uma febre, muitas pessoas começaram bordando por lazer devido à pandemia e alguns se tornaram referências profissionais com agendas de encomendas lotadas.

Comecei a bordar no ano de 2020 após um curso na cidade de Fortaleza e desde então, não parei mais. O bordado se tornou um exercício de paciência, criatividade e afeto, pois é através do bordado que participo de diversas histórias, a cada encomenda realizada. As possibilidades no bordado são imensas, mas neste curso, além de aprender o básico, vamos focar em bordar, a partir de fotografias, como transformar uma foto em bordado.

Sabe aquela sua foto preferida? Que tal transformar ela em bordado?

Convidamos você a fazer um investimento em você mesma(o) neste ano de 2025.

INVESTIMENTO: 200 reais

DATA: 25, 26 de janeiro e 01 e 02 de fevereiro

LOCAL: Parque Capitão Ciríaco

Horário: 13h às 17h30

Faixa etária: A partir de 10 anos

Material incluso + apostila

Inscrições até 22 de janeiro.

LINK: https://forms.gle/WxuF1FThmujJaVNS8

Conteúdo programático

1° Dia – Introdução ao bordado e materiais + entrega de kits+ mandala de pontos

2° Dia – Conclusão mandala de pontos + Fazer riscos de fotografias + Bordando fotografias

3° Dia – Finalização dos Bordando fotografias + Acabamentos

4° Dia – Finalização de acabamentos + Como orçamentar bordados + Sorteio de mesa de luz para bordado

Organização: Jabordadeira (https://www.instagram.com/jabordadeira/)

Apoio: Parque Capitão Ciríaco

Este curso é totalmente independente e organizado pela Jabordadeira, sem nenhuma relação com financiamento público. O parque capitão Ciríaco apoia com o espaço.