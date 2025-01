Davi Friale alerta sobre combate à dengue em parceria com o Governo do Acre

O conhecido meteorologista Davi Friale, em parceria com o Governo do Acre, protagonizou um vídeo divulgado nesta quarta-feira (15) para reforçar a conscientização no combate ao mosquito transmissor da dengue.

Com sua habitual desenvoltura, Friale utilizou o clima como analogia para alertar sobre os perigos da água parada, que serve de criadouro para o Aedes aegypti.

A campanha, que conta com frases criativas como “Quer mudar essa previsão, vire os pouquinhos, coloquei ali nos pratinhos”, busca engajar os moradores de forma prática e educativa. Davi Friale reforçou que a união de esforços é essencial para prevenir surtos de doenças como a dengue, a chikungunya e o zika vírus.

O vídeo já circula nas redes sociais e está sendo utilizado em ações educativas do Governo do Estado. Além do alerta, a mensagem traz um tom motivacional, incentivando cada cidadão a fazer sua parte no combate ao mosquito.