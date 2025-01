Denúncia diz que secretário adjunto faz ‘caça às bruxas’ na Seme e provoca medo entre servidores

“O clima na Secretaria Municipal de Educação segue sob tensão na gestão do secretário interino, Paulo Machado”, é o que diz a denúncia de um servidor do órgão, que, por medo de retaliação, pediu anonimato em sua identidade.

Segundo o denunciante, o que antes era um ambiente de trabalho acolhedor, com ações e metas direcionadas exclusivamente para atender às demandas da educação, com foco na aprendizagem das crianças e alunos matriculados na rede municipal de ensino, hoje, o que permeia é a incerteza, diante da postura de “caça às bruxas” do secretário interino, atitudes que, segundo os servidores, contrastam com seu papel em contexto religioso.

“Se, na Era Vargas, o voto era ‘cabresto’, na ‘Era’ atual da educação, as demandas estão sendo cumpridas mediante um clima de ‘cabresto’,” compara o servidor. A reclamação é geral, e eles dizem que não há mais a leveza e a motivação para trabalhar, pois persistem os sentimentos de incerteza e medo. Resumindo, popularmente: os servidores estão literalmente “pisando em ovos”.

De acordo com a denúncia, se antes pouco se fez devolução (ou nem sequer se fez) de servidores às escolas, nesta gestão interina, em uma semana, as devoluções desnecessárias de professores que atuavam, principalmente como formadores, com muitos anos de dedicação exclusiva e comprometimento real com o ensino, visando o aumento do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), ocorreram em massa. “A prova do excelente trabalho desses profissionais é o resultado do Ideb em 2024, no qual a educação de Rio Branco ocupa o 2º lugar a nível nacional. Sem contar outros prêmios e conquistas relevantes, comprovando uma gestão emancipadora e acolhedora, diferente da atual, que é manipuladora e opressora”, desabafa o servidor.

Segundo informações obtidas pelo ContilNet, o vice-prefeito Alysson Bestene deve visitar a Secretaria nesta quarta-feira (29). Seria para aparar as arestas e ouvir pessoalmente os servidores, ou endossar as ações de Paulo Machado, que já vem sendo denunciado desde o ano passado, e inclusive tem sido atrelado a ele o “sumiço” da ex-secretária Nabiha Bestene, que, de acordo com servidores, chegou a adoecer por causa de humilhações e desmandos provocados por ele.