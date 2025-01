O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran-AC) publicou na manhã desta quinta-feira (23), o anúncio de leilão realizado em Rio Branco, na modalidade de pregão. O anúncio foi feito através do Diário Oficial do Estado, publicado neste dia 23 pela manhã.

Os leilões do Detran têm como principal intuito a para alienação de veículos automotores de diversos tipos, removidos, abandonados, acidentados ou recolhidos a qualquer título, não retirados por seus proprietários dentro dos prazos.

O evento ocorrerá de maneira virtual, sendo transmitido pelo site wrleiloes.com.br, onde o edital estará disponível (também poderá ser encontrado no site do Detran-AC). Mais informações poderão ser obtidas no endereço onde o leilão ocorrerá (Av. Antônio da Rocha Viana, 2005) ou ainda pelo telefone 0800 423 0000 ou através do WhatsApp (95) 99970-3797.

O leilão deverá ocorrer no dia 10 de fevereiro, a partir das 9h, já as visitas aos veículos, ocorrem nos dias 5, 6 e 7 de fevereiro de 2025, no horário de 08h às 11h30m e das 14h até às 16h30m. As visitas serão realizadas no mesmo local onde o leilão será executado.

Os veículos que fazem parte do leilão estão classificados dentro das seguintes condições: recuperáveis, recuperáveis com motor inservíveis, sucatas aproveitáveis e sucatas aproveitáveis com motor inservíveis.

O leilão contará com um total de 283 itens, começando com valores iniciais de R$104, podendo chegar a um valor de piso de R$5.837. Para maiores informações acerca do leilão, confira o documento na íntegra abaixo.