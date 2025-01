Dono de site de notícias local é preso por violência doméstica em Rio Branco: “Disse que ia me matar”, afirma vítima

O proprietário de um site de notícias local, identificado como James Silva, foi preso neste sábado (25) em Rio Branco e encaminhado à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), suspeito de agredir a própria esposa. A vítima chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) devido as agressões.

A mulher relatou as agressões em um grupo de WhatsApp, onde participam amigos e conhecidos do casal. De acordo com o desabafo, as agressões já haviam ocorrido outras vezes. Ela afirmou que havia perdoado o jornalista anteriormente, acreditando em uma mudança, mas desta vez ele teria tentado matá-la, o que a levou a buscar ajuda.

Durante o relato no grupo, a vítima contou que foi salva pelos vizinhos, se não, teria sido morta pelo agressor. “Ele quebrou a cadeira na minha cabeça. Não foi briga, ele quis tirar minha vida. Ninguém podia me ajudar, ele trancou a casa”, declarou em várias mensagens.

A mulher, que vive com James há bastante tempo e frequentemente o acompanhava no trabalho, gravou um áudio afirmando que as pessoas precisam saber quem ele realmente é. Ela destacou que ele era bem visto no trabalho, mas, em casa, tornava-se agressivo, principalmente quando ingeria bebidas alcoólicas. Ela falou inclusive que a mãe do agressor já teria contado que também sofreu violência do pai dele, indicando um histórico de agressividade na família.

Depois de ser atendida pelo Samu, a mulher foi encaminhada à delegacia, onde prestou queixa. James foi preso em casa por uma guarnição da Polícia Militar. Durante o atendimento à vítima, testemunhas relataram que o agressor gritava dizendo que a mulher tinha problemas psicológicos e que ela deveria ser levada ao Hospital de Saúde Mental do Acre (Hosmac).

Após os procedimentos na delegacia, a vítima compareceu ao Instituto Médico Legal (IML) para realizar o exame de corpo de delito, enquanto o suspeito permanece detido, aguardando os procedimentos legais.

Ainda na noite de sábado, a Justiça do Acre expediu uma medida protetiva em favor da vítima, garantindo sua segurança após as agressões.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que deverá apurar os fatos e tomar as medidas cabíveis.

Veja o vídeo: