A Alimento Instantâneo da Amazônia (AIA), empresa acreana conhecida pelo tacacá em pó, anunciou o lançamento de dois novos produtos: açaí e cupuaçu em pó. Os itens, com validade de um ano, foram desenvolvidos para oferecer praticidade aos consumidores, podendo ser usados no preparo de sucos, cremes e vitaminas.

Daniel Alves Figueiredo, pesquisador e idealizador dos produtos, revelou que a ideia de transformar alimentos amazônicos em pó surgiu em 2013, durante seu doutorado na Universidade Federal do Acre (UFAC). O primeiro item criado foi o tacacá em pó, em seguida, a empresa lançou o vatapá em pó e agora aposta no açaí e no cupuaçu.

Os alimentos são produzidos por meio de liofilização ou criodessecação, técnicas avançadas de desidratação que removem a umidade do produto após congelamento sob vácuo. Segundo a AIA, esse processo permite preservar até 90% do sabor original, garantindo alta qualidade.