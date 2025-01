Entenda por que fãs de Pabllo Vittar pedem processo contra Renata Fan

Renata Fan publicou um “meme” com Denílson e Pabllo Vittar e, desde então, está sendo acusada de transfobia. Nos comentários, uma série de seguidores pedem que a cantora leve o caso à Justiça e processe a apresentadora. Na imagem, ela se comparou com a cantora e “riu” do ex-jogador, que trocou a Band pela Globo.

O que aconteceu