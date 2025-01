Funai divulga imagens inéditas de povos indígenas isolados em Rondônia

A Fundação Nacional dos Povos Indígenas ( Funai ) divulgou, no último dia 8, imagens inéditas de povos isolados na Terra Indígena Massaco, em Rondônia. As imagens foram registradas em expedições de monitoramento no início de 2024.

Segundo a Funai, as atividades de monitoramento também confirmaram a presença de isolados na Terra Indígena Kawahiva do Rio Pardo, em Mato Grosso, em julho, por meio de diversos vestígios.

O trabalho foi realizado pela Diretoria de Proteção Territorial (DPT) da Funai, por meio das Coordenações das Frentes de Proteção Etnoambiental (CFPEs) Madeirinha-Juruena e Guaporé, especializadas na proteção de indígenas isolados e de recente contato distribuídas principalmente pela Amazônia, onde esses povos ainda predominam.

Terra Indígena Massaco

Situada entre os municípios de Alta Floresta D’Oeste e São Francisco do Guaporé, a Terra Indígena Massaco é demarcada por decreto e possui uma área de 421.895 hectares. A ocupação desse território é exclusiva de isolados de etnia ainda desconhecida.

As imagens da Terra Indígena Massaco foram captadas por uma câmera instalada em uma trilha e registraram um grupo de nove indígenas, todos do sexo masculino, com idades estimadas entre 20 e 40 anos. A captura das imagens ocorreu no momento em que os isolados retiravam ferramentas – facões e machados – deixadas pela equipe da Funai em janeiro de 2021.

Também foi detectada a presença dos isolados por meio de vestígios, como armadilhas pontiagudas colocadas em trilhas e estradas nos limites do território demarcado, além de abrigos temporários, pontos de coleta de mel e outros alimentos, e atividades de caça.

Os pesquisadores observaram uma aproximação cada vez mais frequente dos indígenas nos extremos dos limites da terra demarcada, o que os expõe ao contato direto e indireto com não indígenas. Tal aproximação ocorre, muitas vezes, pela necessidade de expansão da área de ocupação em busca de recursos para a sobrevivência do grupo, que, aparentemente, tem apresentado crescimento demográfico.

Terra Indígena Kawahiva do Rio Pardo

Com uma área de 411.844 hectares, a Terra Indígena Kawahiva do Rio Pardo está localizada no município de Colniza, no Mato Grosso, e já teve seus limites territoriais declarados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. No momento, o processo de demarcação encontra-se judicializado.

Durante a missão nesse território, foram encontrados sinais evidentes de presença indígena, como pegadas, vestígios de coleta de mel e utensílios. A equipe também confirmou a presença de crianças e que o grupo indígena permanece em boas condições, com evidências de reprodução e formação de novos núcleos familiares, o que implica em crescimento demográfico. Também foram encontradas cabanas abandonadas e uma cumbuca produzida a partir da folha de uma palmeira, deixada às margens de um igarapé.

Segundo a Funai, esse território tem sido alvo de disputa por não indígenas. No local, os agentes localizaram um ponto de acampamento não indígena – possivelmente de garimpeiros ou copaibeiros – para duas pessoas.

O monitoramento desses povos é um trabalho complexo, mas necessário para coletar informações e garantir a segurança dos indígenas isolados.