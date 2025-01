Gabigol passa em branco, Fernando Diniz é vaiado e Cruzeiro só empata com o Betim

Em uma tarde pouco inspirada das suas estrelas, o Cruzeiro contou com gol de Lautaro Díaz para evitar a segunda derrota seguida no Campeonato Mineiro ao empatar com o Betim, por 1 a 1, no Mineirão, pela terceira rodada.

A segunda partida seguida sem vitória deixa o Cruzeiro provisoriamente na liderança do Grupo C, com quatro pontos. Ainda invicto, o Betim perdeu os 100% de aproveitamento, mas lidera o Grupo A, com sete pontos.

Os mais de 30 mil torcedores presentes no Mineirão protestaram contra Fernando Diniz, que está pressionado no cargo desde o fim do ano passado.

Como foi o tropeço do Cruzeiro

O torcedor celeste levou um susto logo no primeiro minuto, quando João Diogo cobrou falta e Cássio espalmou pela linha de fundo. Na cobrança de escanteio, o goleiro evitou gol olímpico. Depois disso, o Cruzeiro tomou conta da posse de bola, mas sem conseguir criar. Não demorou para as primeiras vaias surgirem no Mineirão.

Aos 20, um novo susto. João Diogo cobrou escanteio e o desvio de Paulo Henrique saiu com perigo. O gol do Betim saiu aos 38 minutos. Vitinho escapou nas costas da defesa e rolou para João Diogo bater de primeira. Fabrício Bruno salvou em cima da linha e mandou para escanteio. Na cobrança, Eurico subiu mais que todo mundo e cabeceou sem chances para Cássio.

O gol do Betim aumentou as vaias dos torcedores para Fernando Diniz e também a pressão em cima dos jogadores do Cruzeiro. Na única boa oportunidade, Jonathan Jesus cruzou e a bola passou por Matheus Pereira e Gabigol.

Em busca do empate, a Raposa acumulou chances perdidas no segundo tempo. Matheus Henrique e Matheus Pereira pararam em boas defesas de Michael. A melhor oportunidade celeste veio aos 23 minutos. Fabrício Bruno aproveitou cruzamento do camisa 10 e cabeceou firme. A bola saiu raspando a trave.

Quando parecia que o Cruzeiro iria perder, Fabrício Bruno cruzou para a área e Lautaro Díaz cabeceou, deixando tudo igual aos 41 minutos. A virada só não veio nos acréscimos porque Michael espalmou chute de bico de Matheus Pereira.

Classificação no Mineiro:

Cruzeiro: 1º colocado do Grupo C, com 4 pontos

do Grupo C, com pontos Betim: 1º colocado do Grupo A, com 7 pontos

Próximos jogos do Cruzeiro:

Próximos jogos do Betim: