O deputado Luiz Gonzaga, que tem como uma de suas bandeiras de mandato o incentivo ao desenvolvimento socioeconômico dos municípios acreanos, sempre defendeu investimentos no agronegócio e infraestrutura como forma de geração de emprego e renda aos acreanos.

Ao longo de seus mandatos, o deputado Luiz Gonzaga foi incansável na luta pelo desenvolvimento econômico e social do Acre, em especial dos municípios do Vale do Juruá. Gonzaga realizou inúmeras viagens de peregrinação aos ministérios e estreitou as relações comerciais com países vizinhos como Bolívia e Peru. Embora ele próprio não diga, a decisão do governo federal de incluir na lista de prioridades de desenvolvimento os municípios do Juruá, é vista por seus apoiadores como o coroamento desta luta.

“Recebo com muito entusiasmo a notícia que cinco municípios do Juruá foram selecionados para receberem investimentos federais com o objetivo de promover desenvolvimento na nossa região. O trabalho em conjunto entre governos federal, estadual e municipal é a melhor forma de gerar emprego e renda ao nosso povo. O Acre tem um grande potencial produtivo e tenho certeza que com esses investimentos nos tornaremos ainda mais fortes no cenário de exportações”, disse Gonzaga.

Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Rodrigues Alves, são os municípios do Acre selecionados e já oficializados pelo presidente Lula (PT), para se transformarem em polos de desenvolvimento e locais de oportunidades.

As cidades-polo selecionadas servirão como catalisadores de investimentos em infraestrutura, geração de emprego, aumento de renda e melhoria na qualidade de serviços públicos.