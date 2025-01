Governo abre processo seletivo com vagas de estágio; bolsa chega a quase R$ 900

O Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Administração (SEAD) e em parceria com o Instituto Euvaldo Lodi (IEL), anunciou nesta quinta-feira (23) a abertura do processo seletivo simplificado para estagiários.

O edital, publicado no Diário Oficial do Estado, prevê cadastro de reserva para diversas áreas de atuação em Rio Branco e contempla tanto estudantes de nível superior quanto de ensino médio.

As inscrições serão realizadas de forma online entre os dias 23 de janeiro e 24 de fevereiro de 2025, por meio de formulário eletrônico ou envio da documentação necessária para o e-mail indicado no edital.

Os candidatos devem estar regularmente matriculados, possuir disponibilidade para estágio de 20 a 30 horas semanais e apresentar média global mínima de 5,0 no histórico escolar. Entre os cursos contemplados estão Administração, Jornalismo, Direito, Arquitetura e Educação Física.

A seleção será baseada no desempenho acadêmico e, em caso de empate, a classificação levará em conta o avanço no curso e a idade dos candidatos. O estágio terá duração inicial de 12 meses, podendo ser prorrogado por mais 12 meses.

O edital completo está disponível no site oficial da SEAD e no Diário Oficial do Estado. CONFIRA: