Gusttavo Lima se reúne com Caiado e é convidado para o União Brasil

O cantor Gusttavo Lima recebeu convite para ingressar no União Brasil e ainda estuda a estratégia para uma eventual candidatura à Presidência da República, conforme anunciou ao Metrópoles na coluna Grande Angular, no dia 2 de janeiro. Gusttavo Lima se reuniu com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, na sexta-feira (10/1), em sua mansão localizada em Goiânia.

Durante a conversa, Caiado o convidou para fazer parte da legenda e também sugeriu que, juntos, rodem o país para debater política. Gusttavo Lima disse que “vai pensar”.

O presidente do União Brasil, Antônio Rueda, falou ao Metrópoles que Caiado entrará em contato para marcar um encontro sobre o tema, mas ainda não há data marcada.

Dentro do União Brasil, parte da sigla defende que o melhor caminho para o partido é apoiar a reeleição de Lula em 2026. Na visão de algumas lideranças, o melhor caminho para Caiado, que busca se viabilizar como candidato à Presidência da República no próximo pleito, seria o Senado.

O União Brasil tem três ministros no governo Lula: Celso Sabino (Turismo), Juscelino Filho (Comunicações) e Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Regional), indicação do futuro presidente do Senado, Davi Alcolumbre (AP).