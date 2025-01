Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta

QUEM TOMA AS DECISÕES?

Data estelar: Sol e Netuno em sextil.

Nunca saberemos ao certo se somos nós que tomamos nossas decisões, ou se a Vida, com seus mistérios, utiliza nossas presenças mentais, emocionais e físicas para manifestar suas decisões, porém, é possível ter algumas pistas que dão o que pensar.

Se pensarmos que é a Vida que nos utiliza para tomar suas decisões através de nós, e por nosso lado, a natureza das decisões que parecemos tomar forem egoístas, tóxicas e brutais, isso levaria a evidenciar que a Vida, com seus mistérios, seja apenas uma criança mimada.

Parece mais pertinente pensar que nós sejamos as crianças mimadas destruindo o que for para garantir nossos caprichos, e que só quando conseguimos ampliar nossa visão além de nosso egoísmo nos tornamos capazes de sintonizar nossas decisões pessoais com as da Vida.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Aquilo que é sentido intimamente e que não é compartilhado com ninguém, é isso que há de mais importante para você refletir, porque enquanto acontecem outras coisas, a alma se conecta telepaticamente com outras pessoas.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Sem confiança entre as pessoas só resta se munir de contratos com cláusulas infindáveis que, ao que a experiência indica, nem sempre servem ao fim para o qual são criadas. Procure recuperar a confiança, só ela resolve.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Que haja incerteza em relação aos objetivos pretendidos não é necessariamente uma indefinição. Indefinição seria você não ter a mínima ideia do que pretende realizar, e nesse caso o momento é bom para superar a condição.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

É preciso digerir as informações que sua alma recebe neste momento, porque depois do primeiro impacto, esclarecedor, virão infinitas perguntas que não terão como ser respondidas de imediato. O tempo dirá.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

É preciso avançar, e os métodos disponíveis para isso não são agradáveis, porque implicam certos sacrifícios que você terá de fazer, em nome de colocar tudo às claras. Agora é quando se torna propício avançar.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Fazer acordos é muito bom, mas é preciso ter em mente que são temporários, e que se você pretende que sejam definitivos, então as conversas precisam ser muito mais amplas, profundas e sinceras também. É por aí.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Se ninguém se habilita a fazer o necessário, restará à sua consciência assumir responsabilidades que não necessariamente lhe caberiam, porém, como são necessárias, alguém as teria de desempenhar. Você.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Há impulsos dos quais sua alma não abre mão, quando é tomada por esses se dedica a criar as experiências que supostamente os satisfariam. O passado, porém, indica que nem sempre essa satisfação acontece.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Nada acontece por si só, o destino, apesar de ter várias linhas escritas, precisa de seu corpo, coração e mente para atuar no mundo, e nem sempre há essa disposição toda, no geral as pessoas esperam acontecer.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Aquilo que você tenha a dizer não deve ser prorrogado, porém, tampouco seria o caso de você se precipitar sem levar em conta a hora e ambiente em que as palavras precisariam ser ditas. Tudo com cordialidade.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Calcule direito os recursos que você precisa gerar para preservar sua estrutura de vida funcionando da melhor maneira possível, e se dedique a inventar formas novas de explorar recursos. Está tudo disponível.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Agora é sério, agora você precisa parar tudo e refletir com total sinceridade sobre o caminho que anda trilhando, para decidir os ajustes que se tornaram necessários e que não devem ser mais prorrogados indefinidamente.