Humaitá estreia contra Porto Velho em competição com vaga para a Copa do Brasil

O clube acreano Humaitá já tem marcado em sua agenda o confronto da primeira fase da Copa Verde. A viagem deve acontecer já na próxima segunda-feira (20), por volta das 6h30, com horário de chegada na capital rondoniense às 13h. É importante destacar que a Copa Verde dá vaga para a Copa do Brasil, o maior campeonato no formato “mata-mata” do país.

O confronto será contra o time do Porto Velho, na quarta-feira (22), às 17 horas no estado do Acre. Caso ocorram empates no tempo normal, a decisão acontecerá através das penalidades máximas, com o vencedor do confronto encontrando do Paysandu na fase seguinte do torneio.

Os treinos da equipe de Porto Acre acontecem já no dia 20, às 16h, com outra atividade acontecendo na terça-feira (21), com o reconhecimento do gramado no estádio Aluízio Ferreira, onde acontecerá a partida.