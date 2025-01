Incêndio e curto-circuito interrompem serviços de internet dos órgãos públicos em Rio Branco

Um incêndio em um poste localizado na região central de Rio Branco ocasionou um curto-circuito e o rompimento de fibras óticas, o que afetou os serviços de intranet e internet corporativa de diversos órgãos públicos do estado.

A informação foi divulgada por meio de uma nota pública pela Secretaria de Estado de Administração (Sead).

A Agência de Notícias do Acre, o principal portal de comunicação do governo, ficou fora do ar por algumas horas. Diversos órgãos foram impactados pelo rompimento, inclusive o Pronto-Socorro de Rio Branco, o Comando-Geral da Polícia Militar do Acre (PMAC) e o Tribunal de Justiça do Acre (TJAC).

“O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead), informa que, na madrugada desta segunda-feira, 6, por volta das 5h, ocorreu um incêndio, causado por curto-circuito, em um poste localizado na região central da cidade. O incidente resultou no rompimento de fibras óticas, afetando os serviços de intranet e internet corporativa de diversos órgãos públicos”, diz a nota.

“Equipes técnicas já estão no local, trabalhando para restabelecer os serviços o mais rápido possível. A previsão de conclusão do reparo é até as 20h desta segunda-feira, podendo haver atrasos caso ocorram chuvas que impeçam a realização de atividades externas”, acrescenta a nota.

O governo também informou que “o sistema corporativo segue funcional e pode ser acessado por meio de conexões móveis (4G). Apenas o acesso via internet corporativa está temporariamente indisponível”.

Relação dos órgãos impactados pelo rompimento: