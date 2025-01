Leila Pereira, presidente do Palmeiras “encerra” ciclo de Rony no clube e critica Dudu na ida ao Cruzeiro

A temporada 2025 do Palmeiras começou com polêmicas envolvendo grandes nomes da história recente do Verdão, sobretudo quanto aos fins de ciclos do vitorioso time de Abel Ferreira.

Figuras conhecidas e importantes do sucesso do Palmeiras na última década, os atacantes Rony e Dudu — esse, já acertado com o Cruzeiro — foram mencionados pela presidente palmeirense, Leila Pereira, como jogadores que o clube já visava as saídas para a temporada.

A diferença, entretanto, está na opinião da mandatária quanto ao contexto das saídas. Enquanto Rony “já proporcionou alegrias imensas, mas seria até bom para ele novos ares, saindo pela porta da frente”, Dudu “esperou até o fim para que o Palmeiras não ganhasse absolutamente nada e sai pela porta dos fundos”.

Dudu x Leila Pereira: embate deve seguir para os tribunais

Após as falas de Leila Pereira em meio ao clima festivo do anúncio de um novo patrocinador, Dudu usou suas redes sociais para responder a presidente de seu ex-clube. Inicialmente, postou uma foto com os troféus conquistados com a camisa do Palmeiras com a legenda: “a mudança estava (tão) pesada que mandaram eu sair pela porta dos fundos. A história não se apaga, sra. Leila Pereira. Me esquece!!”, acompanhada de um xingamento.

Mais tarde, em publicação do jornalista Benjamin Back sobre o atrito, o atacante desabafou no setor de comentários chamando Leila de falsa, indicando que a presidente nunca havia falado dessa forma diretamente com ele.

Como resposta, Leila Pereira falou sobre o assunto novamente à imprensa e avisou que processará seu antigo contratado. Segundo a mandatária, Dudu foi “grosseiro”, além de acusar o jogador de ter reagido dessa forma por se tratar de uma mulher:

“Nunca vi atleta ou ex-atleta se dirigir a um presidente homem dessa forma que ele se dirigiu a mim. Que sirva de recado para ele e para qualquer um.”

Dudu já tem vida definida, Rony segue sem fechar contrato

Apesar da turbulência, Dudu já conseguiu sua transferência após perder espaço no elenco palmeirense. Fechado com o Cruzeiro, ele preferiu negar uma proposta anterior da Raposa — que renderia valores milionários aos cofres do time paulista — e esperou para sair sem custos no final de 2024.

Rony, por sua vez, segue sendo atleta do Verdão e, inicialmente, na prancheta do técnico Abel Ferreira — podendo ser utilizado nos jogos do Palmeiras mesmo em meio à busca por uma negociação. Seu contrato com o clube é válido até o final de 2026.

Entre os principais interessados no futebol do atacante de 29 estão o Fluminense, que já fez duas propostas, e o rival Santos, que reconstrói seu elenco após a volta para a elite do futebol brasileiro.

