Madson Cameli, casado com a vice-governadora do estado do Acre, Mailza Assis, precisou realizar uma bateria de exames cardiológicos, no Pronto-Socoro de Rio Branco, depois de apresentar sintomas de infarto. O caso aconteceu na manhã de sexta-feira (24).

O homem teria sentido desconfortos no peito durante a noite de quinta-feira (23), o que persistiu até a manhã de sexta-feira, quando foi até o pronto-socorro, às 10h.

Os sintomas relatados foram dormência no braço, ânsia de vômito, dor no peito e dificuldade para respirar. Uma alteração no eletrocardiograma foi detectada, o que levou a uma investigação maior acerca dos sintomas. Ele foi liberado dos cuidados médicos.