MC Daniel e Lorena reagem a áudio de enfermeira sobre nascimento do filho; Veja!

MC Daniel e Lorena Maria fizeram questão de postar um vídeo nas redes sociais reagindo ao áudio, obtido pela reportagem do portal LeoDias, nesta terça-feira (21/1), onde uma chefe de enfermagem orienta de forma bastante engraçada para que as profissionais da maternidade Perinatal, na Barra da Tijuca (RJ), não fiquem ouriçadas com a presença do cantor, que acompanhará o nascimento de seu filho com Lorena Maria, que pode vir ao mundo a qualquer momento.

O casal começou o vídeo dando play na gravação obtida pelo portal LeoDias e assim que o cantor ouviu a chefe de enfermagem do local o chamando de “Máscara” ele brincou fingindo que estava chorando, enquanto Lorena caiu na risada.

“Meninas lindas, minhas filhas, minhas queridas, deixa a mamãe fazer um negocinho aqui, que é pra gente não ter problemas. A qualquer momento a esposa do MC Daniel, aquele homem feio que parece o Máscara, vai se internar na unidade, então, peço por obséquio que as bonitas se controlem, não se ouricem, não tirem fotos, não peçam autógrafo”, disse a enfermeira no começo do áudio.

Os dois continuaram se divertindo com o resto da gravação ao longo do vídeo e além disso, o cantor deixou um comentário na publicação do portal. “O feio continua com emprego e a bonita vai ficar como kkkk cava uma falta que é gol”, disparou.