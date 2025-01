Militares apreendem aproximadamente dois quilos de entorpecentes no Esperança

Militares do Batalhão de policiamento de Choque (CpChoque) da Polícia Militar, apreenderam aproximadamente dois quilos de entorpecentes na sexta-feira, 24, no conjunto Esperança.

Os militares receberam informações de local e as características de um indivíduo que estaria comercializando entorpecentes no conjunto Esperança.

A equipe policial se deslocou ao endereço e avistou uma pessoa com as características passadas, ao se aproximar, o indivíduo se evadiu jogando uma bolsa no chão, os militares o acompanharam até uma residência onde conseguiram aborda-lo, na bolsa continha várias trouxinhas de entorpecentes e na residência foram encontradas duas embalagens grandes, pesando 1.884kg, de substância aparentando ser skunk.

Os militares encaminharam o material apreendido e o envolvimento à delegacia de flagrantes para que fossem tomadas as providências cabíveis ao fato.