Moradora é picada por cobra venenosa em seringal no Acre e precisa ser resgatada às pressas

Na tarde desta quinta-feira (30) deu entrada no Pronto Socorro do hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira, a trabalhadora rural identificada como Maria de Jesus, residente no seringal São Miguel, rio purus. Ela foi picada por uma cobra jararaca, considerada uma das mais venenosas da Amazônia.

Conforme relatos de moradores, o incidente ocorreu no centro do seringal São Miguel, precisamente na colocação Matrinxã, distante cerca de 4 horas da margem do rio purus.

“Quando tomamos conhecimento do caso, designamos um morador para deixar alguns remédios pra ela, entretanto, não resolveu. Com isso, nos deslocamos até lá e trouxemos ela em uma rede. Muitas dificuldades porque é muito longe da margem do rio e só entra carro até cerca ponto. Andamos em torno de duas horas com ela na rede, até chegar ao local onde tinha uma Toyota. Graças a Deus, apesar do ocorrido, ela conseguiu sobreviver”, destacou um morador.

Ao dar entrada no hospital de Sena Madureira, Maria de Jesus passou a receber todos os cuidados necessários e segue em fase de recuperação.