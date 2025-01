Não perca! Inscrições abertas para curso de formação em elaboração de projetos

INSCRIÇÕES ABERTAS. O Curso de Formação em Elaboração e Gerenciamento de Projetos, Currículos e Portfólios Culturais é uma oportunidade gratuita para artistas e fazedores de cultura do Estado do Acre se capacitarem para elaborar e gerenciar projetos culturais de maneira profissional e inclusiva.

O curso abrange a estruturação de propostas de acordo com os editais culturais da Fundação Elias Mansour, garantindo acessibilidade e compreensão da prestação de contas. Ao final, os participantes terão desenvolvido um projeto cultural, currículo e portfólio prontos para serem apresentados em editais.

A formação terá 240 horas de carga horária, combinando aulas teóricas e práticas EAD com cinco encontros presenciais em Rio Branco-AC (com transmissão ao vivo para moradores de municípios distantes). As inscrições estão abertas até 16/02/2025, com aulas de 03/03 a 14/08/2025.

A idealizadora e professora do curso é Queli Cá, uma profissional com ampla experiência em diversas áreas culturais e gestão pública, além de possuir um extenso currículo em projetos culturais e políticas públicas. O curso também contará com a participação de uma especialista em Acessibilidade Cultural formada pela UFRJ.

Este curso é totalmente gratuito, realizado com recursos do Governo Federal repassados pelo Ministério da Cultura, por meio da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) e sua disponibilização foi possível por meio da aprovação de um projeto na PNAB via Edital de Formação Cultural nº07/2024 publicado pela Fundação Cultural Elias Mansour.

Link para inscrições: https://abrir.link/tgrdx

Card com fundo branco, contendo anúncio de um curso de "Formação em Elaboração e Gerenciamento de Projetos, Currículos e Portfólios Culturais", oferecido de forma 100% gratuita.

A professora especialista responsável é Queli Ca, que ministrará aulas EaD e conduzirá atividades práticas. Foto da professora especialista Queli Cá, cabelos castanhos na altura do ombro, pele parda, foto sorrindo, vestindo blusa branca com risca de giz em azul.

O card também indica acessibilidade, representada pelo símbolo universal da acessibilidade.