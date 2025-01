A Marinha do Brasil iniciou, no último dia 21 de janeiro, a 25ª edição da Operação “Acre”, uma iniciativa que leva atendimento médico e odontológico às comunidades ribeirinhas e indígenas do estado. Utilizando o Navio de Assistência Hospitalar (NAsH) “Doutor Montenegro”, a missão tem como objetivo atender cerca de 20 mil pessoas ao longo de quatro meses, percorrendo o Rio Juruá e seus afluentes.

No Acre, os municípios de Cruzeiro do Sul, Porto Walter e Marechal Thaumaturgo estão entre os beneficiados. A operação busca suprir a carência de serviços de saúde em regiões de difícil acesso, reafirmando o compromisso do Estado com a inclusão e o bem-estar das populações mais vulneráveis.

O navio conta com uma equipe de 80 militares, incluindo 16 profissionais de saúde, e oferece uma ampla gama de atendimentos, como consultas médicas e odontológicas, exames laboratoriais, mamografias, raio-X, cirurgias de pequeno porte, vacinação e palestras educativas. Medicamentos essenciais também são distribuídos gratuitamente.

Para ampliar o alcance da missão, o navio utiliza quatro lanchas de apoio que acessam comunidades onde não é possível atracar. Tecnologias avançadas, como raio-X digital e comunicação por satélite, garantem maior precisão nos diagnósticos.

A operação conta com o apoio do Ministério da Saúde e de organizações não governamentais, como a “Américas Amigas”, que contribuem para ações específicas, como a análise de exames de mamografia por especialistas. Essas colaborações ampliam a eficácia do atendimento e reforçam o impacto da missão na região.

Para muitos moradores das comunidades atendidas, a chegada da Marinha representa a única oportunidade de acesso a serviços de saúde. “Encontramos pessoas vivendo em locais isolados que aguardam ansiosamente por essa assistência. É uma experiência transformadora”, declarou o Primeiro-Sargento Kelmo Oliveira Lopes, integrante da missão.