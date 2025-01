A vice-governadora do Acre e titular da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), Mailza Assis, reuniu-se nesta terça-feira (14) com a Defesa Civil estadual em Rio Branco para discutir estratégias de prevenção e alerta em áreas de risco, em preparação às enchentes previstas para os próximos meses.

Entre as propostas apresentadas está a adesão ao sistema Interface de Divulgação de Alertas Públicos (Idap), já utilizado pela Defesa Civil Nacional, que envia alertas por SMS, Telegram, TV por assinatura, Google Alertas Públicos e WhatsApp. A ferramenta busca fortalecer a comunicação com a população em casos de desastres.

“O monitoramento das previsões e a emissão de alertas sobre cheias são essenciais. Além disso, é fundamental dialogar com os municípios para que eles também estejam preparados. É uma parceria de mão dupla que pode minimizar os impactos das alagações”, afirmou Mailza Assis.

O coordenador da Defesa Civil estadual, coronel Carlos Batista, destacou que o Idap permitirá maior agilidade na emissão de alertas e no monitoramento das chuvas. “Fazemos o acompanhamento das previsões e da chuva acumulada. Com base nesses dados, foram emitidos alertas para a população, visando a segurança de quem vive em áreas de risco. Estamos estruturando a Defesa Civil do Estado para implementar o sistema com sucesso”, explicou.

Além da adesão ao Idap, a proposta inclui o fortalecimento dos municípios, a capacitação de equipes da SEASDH e o treinamento de servidores para lidar com informações e desempenhar papeis específicos durante eventos extremos.

Os meses de janeiro a abril, caracterizados por chuvas intensas, apresentam maior potencial para enchentes. A implementação dessas medidas é vista como essencial para reduzir os impactos dos desastres naturais nas comunidades vulneráveis.