O Boticário apresenta EGEO Choc High, nova fragrância da linha Choc, que combina notas do chocolate com o azedinho do morango

Você é meio doce ou meio ácido? Pensando nos comportamentos que evidenciam as dualidades das pessoas, sejam no lifestyle, comida ou estilos, o Boticário apresenta a mais nova criação de Egeo, sua marca de perfumaria compartilhável: Egeo Choc High.

O lançamento traz uma combinação gourmand que une o melhor dos dois mundos, misturando as notas adocicadas do chocolate com o toque azedinho do morango.

Uma releitura do clássico Egeo Choc, a nova fragrância incorpora nuances surpreendentes e traz um segredo especial: o efeito Sugar High. Validado por estudos neurocientíficos realizados no NeuroLab GB, o primeiro laboratório de neurociência do setor de beleza do Brasil, a fragrância desperta a energia e vitalidade e atua como um convite para os lovers da marca aproveitarem os momentos no modo máximo.

Segundo César Veiga, perfumista do Grupo Boticário, as análises laboratoriais mostram que o Sugar High intensifica a experiência sensorial, inspirando sentimentos de energia e diversão.



“Materializado em uma perfumação irresistível, Egeo Choc High é a fragrância que conta com o chocolate como o ingrediente protagonista, promovendo uma indulgência marcante. Enquanto o morango aponta como contraste que provoca a ruptura do óbvio e reforça notas olfativas que conectam o dulçor ao lado ácido e marcante da fruta”, comenta.

Na pirâmide olfativa, a novidade, que é compartilhável, para todo mundo usar, combina a acidez delicada do mirtilo silvestre e a suculência do morango nas notas de saída. O corpo é composto por uma deliciosa mistura de flor de laranjeira, rum, lavanda, leite condensado e jasmim, enquanto o fundo marcante reúne gergelim, cedro, cacau, chocolate em pó e preto, musgo e cashmeran.

De acordo com Fernanda Marques, diretora da categoria de Perfumaria Feminina do Grupo Boticário, a escolha olfativa do chocolate cremoso combinado ao azedinho do morango e ao extrato de cacau traduz a essência ousada e fun de Egeo.



A marca de perfumaria se destaca por inovar os clássicos, como Choc, um dos best sellers, e explorar novas nuances olfativas, agregando conceitos de neurociência em suas criações – sempre conectada ao espírito criativo e irreverente da Geração Z.



“O DNA de EGEO nos permite romper padrões e trazer inovações para o mercado, que se conectam diretamente com nosso público. Criamos uma fragrância que incentiva os nossos consumidores a curtirem seus momentos ao máximo, celebrando suas identidades e individualidades de forma genuína. É essa ousadia que reforça a força da marca em buscar e trazer sempre o novo, sem perder a conexão com o que é relevante para nosso público”, comenta.

O portfólio da novidade aposta em um momento de autocuidado completo e divertido, considerando o destaque para a fragrância Egeo Choc High Desodorante Colônia e o Egeo Choc High Suflê Hidratante Desodorante Corporal – com textura leve e que seca rápido, alta perfumação e hidratação por até 48 horas.

Até o dia 19 de janeiro, o Egeo Choc High conta com desconto especial de até 20% em todas as lojas físicas e no e-commerce da marca, no link www.boticario.com.br, além do aplicativo Boticário, disponível para as versões Android e iOS. Também é possível fazer pedidos via WhatsApp pelo número 0800 744 0010 – número oficial e seguro – diretamente na plataforma do dispositivo. Basta o cliente contatar a marca por esse número para verificar a disponibilidade na região dele. Há ainda a opção de contatar um revendedor da marca pelo endereço boticario.com.br/encontre.

SERVIÇO

EGEO Choc High Desodorante Colônia 90 ml – Preço sugerido até o dia 19 de janeiro: R$114,90

EGEO Choc High Suflê Hidratante Desodorante Corporal – Preço sugerido até o dia 19 de janeiro: R$59,90