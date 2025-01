Operação da PF prende grupo criminoso envolvido em lavagem de R$ 200 milhões no Acre

A Polícia Federal (PF) deflagrou na última quinta-feira (30), a Operação Teto de Vidro II, com o objetivo de desarticular um grupo criminoso responsável por lavagem de dinheiro na região da fronteira entre o Brasil e a Bolívia.

A ação, que ocorreu em Brasiléia e Xapuri, municípios no interior do Acre, faz parte de um desdobramento da primeira fase da operação, ocorrida em 2022. Na época, os envolvidos foram investigado pela movimentação financeira ilícita de mais de R$ 200 milhões, decorrente de delitos de câmbio ilegal e evasão de divisas.

Conforme o inquérito atual, para disfarçar a origem dos recursos obtidos com os crimes então verificados, os membros do grupo criminoso adquiriram imóveis utilizando empresas e interpostas pessoas (“laranjas”). A estratégia envolvia ainda mesclar valores ilícitos com receitas lícitas dos empreendimentos, visando conferir aparência de legalidade ao dinheiro proveniente das atividades.

De acordo com a PF, foram cumpridos sete mandados expedidos pela Justiça Federal, dois de prisão preventiva, referentes aos líderes do grupo criminoso, e outros cinco de busca e apreensão em endereços nas nas duas cidades. A Justiça Federal também autorizou o sequestro de bens e valores até o limite de R$ 3 milhões.

“O trabalho policial continua com o objetivo de identificar outros partícipes e apurar possíveis novos crimes. Os envolvidos poderão responder judicialmente por crime de lavagem de dinheiro, além de eventuais delitos correlatos”, afirma a Polícia Federal.