Os melhores looks do tapete vermelho no Globo de Ouro 2025

O tapete vermelho do Beverly Hilton de Los Angeles ganhou vida com lantejoulas brilhantes e cetim cintilante no domingo, quando as maiores estrelas de Hollywood se reuniram para o 82º Golden Globe Awards . E a tendência de moda de destaque da noite foi muito na marca da cerimônia anual: ouro.

Das escamas brilhantes do vestido Bottega Veneta da estrela de “Anora”, Mikey Madison, à intrincada peça de arquivo Givenchy dos anos 1960 de Ariana Grande, os participantes adotaram uma variedade de tons dourados e enfeites. Demi Moore e Mindy Kaling também se juntaram, chegando em um traje escultural Armani Privé e um vestido coluna Ashi Studio, respectivamente, enquanto Cate Blanchett impressionou em um vestido Louis Vuitton personalizado bordado com contas douradas.

Havia muitos outros metálicos em exposição, incluindo a criação de Alexander McQueen com contas prateadas de Angelina Jolie e o vestido azul iridescente da modelo Cara Delevingne. Mas enquanto muitos participantes optaram por silhuetas clássicas em tons recatados, também houve toques de cores brilhantes — vermelho, em particular.

Dakota Fanning, indicada por seu papel em “Ripley”, virou cabeças em um vestido vermelho Dolce & Gabbana sem alças com uma ousada fenda na coxa. Em outro lugar, a comediante Ali Wong (em Balenciaga), Sheryl Lee Ralph (em St. John personalizado) e Emma Stone (em Louis Vuitton) também impressionaram em tons que variam de rubi a bordô.

Os homens da noite, enquanto isso, se divertiram evitando a convenção black-tie, com Andrew Scott chegando em um chamativo terno azul-bebê Vivienne Westwood e Timothée Chalamet enrolando sua gravata Tom Ford em volta do pescoço como um cachecol. Outros deixaram sua marca com broches, laços e acessórios — talvez nenhum mais divisivo do que o chapéu de veludo do ator de “Succession”, Jeremy Strong.

Veja abaixo alguns dos melhores looks do tapete vermelho .

Timothée Chalamet, vestindo Tom Ford, estilizou sua gravata como um cachecol. Etienne Laurent/AFP/Getty Images

Zendaya canalizou o antigo glamour de Hollywood na Louis Vuitton. Amy Sussman/Getty Images

Michelle Yeoh combinou seu elegante vestido Balenciaga com um relógio de pulso Cartier. Daniel Cole/Reuters

Pamela Anderson em Oscar de la Renta personalizado. Amy Sussman/Getty Images

Colman Domingo optou por um visual Valentino descombinado. Amy Sussman/Getty Images

O vestido Bottega Veneta de Mikey Madison apresentava grandes lantejoulas douradas que lembravam escamas. Amy Sussman/Getty Images

Margaret Qualley em um vestido de seda branca bordado da Chanel. Jordan Strauss/Invision/AP

Ayo Edebiri chegou com um terno enorme da Loewe. Earl Gibson III/GG2025/Penske Media/Getty Images

Cynthia Erivo, à esquerda, em Louis Vuitton e Ariana Grande em Givenchy vintage. Jordan Strauss/Invision/AP

Adrien Brody usou um smoking Thom Browne de três peças adornado com um grande broche. Jordan Strauss/Invision/AP

Nicole Kidman em alta costura personalizada da Balenciaga. Amy Sussman/Getty Images

Alton Mason com uma blusa de cetim e calças de terno da Dolce & Gabbana. Gilbert Flores/GG2025/Penske Media/Getty Images

Kate Winslet em Erdem. Jordan Strauss/Invision/AP

Emma Stone chegou com um Louis Vuitton personalizado, ostentando um chique corte pixie. Kevin Mazur/Getty Images

Viola Davis usou novamente um vestido brilhante estilo disco, retrabalhado pela Gucci. Amy Sussman/Getty Images

A roupa preta e branca de Jeanne Cadieu complementou o smoking de lã Prada de Jake Gyllenhaal. Amy Sussman/Getty Images

Tilda Swinton em Chanel da cabeça aos pés, incluindo uma jaqueta bordada personalizada. Amy Sussman/Getty Images

Zoe Saldaña, indicada por seu papel em “Emilia Pérez”, usou um vestido de lantejoulas e uma capa de tafetá de seda da Saint Laurent. Jordan Strauss/Invision/AP

Anya Taylor-Joy em um vestido de seda rosa dos arquivos da Dior. Amy Sussman/Getty Images

Angelina Jolie em um vestido bordado banshee com corrente de cristal e metal prateado da McQueen. Jordan Strauss/Invision/AP

Kirsten Dunst e Jesse Plemons, ambos de Gucci. O vestido de cintura baixa de Dunst foi inspirado na década de 1930, enquanto Plemon usou um terno trespassado de lã marrom e mocassins Horsebit. Amy Sussman/Getty Images

Salma Hayek usou um vestido marrom de lantejoulas da Gucci. Jordan Strauss/Invision/AP

Daniel Craig em um smoking de veludo preto. Jordan Strauss/Invision/AP

Ariana DeBose optou por um vestido de chiffon marrom etéreo. Jordan Strauss/Invision/AP

Keri Russell em alta costura Stephane Rolland. Amy Sussman/Getty Images

Cate Blanchett em Louis Vuitton. Jordan Strauss/Invision/AP

Eddie Redmayne em um terno Valentino. Amy Sussman/Getty Images

Quinta Brunson usou um vestido Roberto Cavalli Couture de veludo marrom personalizado, bordado à mão com cristais e miçangas. Kevin Mazur/Getty Images

Jeremy Strong usou um terno verde menta combinando, chapéu bucket e óculos aviador Jacques Marie Mage com lentes amarelas. Amy Sussman/Getty Images

Alexandra Daddario usou um vestido de alta costura Vivienne Westwood e uma cortina de penas brancas. Jordan Strauss/Invision/AP

Nikki Glaser em Prabal Gurung personalizado. Kevin Mazur/Getty Images

Kali Reis em um exagerado terno trespassado, fechado com botões dourados e punhos grandes. Jordan Strauss/Invision/AP

Lee Jung-jae usava um smoking preto trespassado da Gucci, combinado com botas de couro Horsebit. Amy Sussman/Getty Images

Elle Fanning em Balmain. Jordan Strauss/Invision/AP

Kate Hudson usando um vestido de baile azul-marinho sem alças da Carolina Herrera. Jordan Strauss/Invision/AP

Sheryl Lee Ralph em St John personalizado. Kevin Mazur/Getty Images

Cara Delevingne em um vestido Gucci com decote frente única, bordado com lantejoulas azul-petróleo. Amy Sussman/Getty Images

Isabella Rossellini chegou com um vestido personalizado de manga longa da Dolce & Gabbana. Amy Sussman/Getty Images

Zoë Kravitz vestindo Saint Laurent. Amy Sussman/Getty Images

Andrew Scott em um terno azul bebê Vivienne Westwood. Amy Sussman/Getty Images

Hiroyuki Sanada em um smoking de veludo Ralph Lauren. Kevin Mazur/Getty Images

Kerry Washington vestindo Balenciaga. Jordan Strauss/Invision/AP

Dakota Fanning usou um vestido vermelho clássico da Dolce & Gabbana com corpete drapeado e lenço preso. Amy Sussman/Getty Images

Anna Sawai com um top de couro e uma camisa de seda, da Dior. Kevin Mazur/Getty Images

Ali Wong em Balenciaga. Amy Sussman/Getty Images

Janelle James em vestido de veludo personalizado de Christian Siriano. Etienne Laurent/AFP/Getty Images

Molly Sims com um vestido de capa cor de pêssego. Amy Sussman/Getty Images

Rachel Brosnahan em um vestido esmeralda Vivienne Westwood. Amy Sussman/Getty Images

Chris Perfetti em Tanner Fletcher. Jordan Strauss/Invision/AP

Mindy Kaling brilhou em um vestido coluna dourado metálico da Ashi Studio. Jordan Strauss/Invision/AP

Tyler James Williams optou por um macacão Dolce & Gabbana sem camisa. Daniel Cole/Reuters

Nischelle Turner em um vestido preto sem alças com corpete transparente. Jordan Strauss/Invision/AP

Monica Barbaro usando um vestido bordado sem alças da Dior. Amy Sussman/Getty Images

Glen Powell em Armani. Kevin Mazur/Getty Images

Liza Colón-Zayas, indicada por sua atuação em “O Urso”, usou um vestido de tule com penas. David Fisher/Shutterstock

A estrela de “The Bear”, Abby Elliot, em um vestido longo da estilista filipina Monique Lhuillier. Etienne Laurent/AFP/Getty Images

O especialista em beleza do “Queer Eye”, Jonathan Van Ness, que costuma usar vestidos de noite no tapete vermelho, optou por um modelo sem alças da Christian Siriano. Etienne Laurent/AFP/Getty Images