Parece com quem? Duda Reis mostra rostinho de Aurora e fãs reagem

Duda Reis encantou seus fãs, na terça-feira (14/1), ao mostrar o rostinho da filha, Aurora, pela primeira vez. A influenciadora compartilhou vários cliques ao lado da bebê, que nasceu no último dia 2, e se declarou: “Significado da ‘graça’”.

Nos comentários, os internautas opinaram sobre a semelhança da recém-nascida com os pais: “Xerox da mamãe! Princesa linda ❤️”, elogiou uma. “Carinha da mamãe 😍😍”, disse outra. “Achei ela uma misturinha, cabelo, olho da Duda e nariz do papai ❤️❤️❤️”, analisou uma terceira. “Gente, eu achei o xerox do pai. Será se foi só eu?”, quis saber mais uma.

A declaração da mamãe

A mais nova mamãe do pedaço aproveitou a publicação para falar sobre a bebê: “Oi titias(os) EAD, eu sou a Aurora ❤️ Espero que vocês me recebam com muito carinho e que me deem muito amor, assim como dão para meus papais!”, escreveu ela na legenda.

Em outro clique, onde a menina aparece sozinha, Duda Reis se declarou para a filha: “Minha filha, você é o significado da ‘Graça’. Deus abençoe sempre sua vida e te blinde 24 horas por dia 🙏🏼❤️”, desejou.

A notícia do nascimento