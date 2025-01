Piloto morre após aeronave de pulverização agrícola cair em MG

Uma aeronave utilizada para pulverização agrícola caiu nesta quarta-feira (22) em Uberaba (MG). Piloto morreu no local.

Walter Luis Nicolielo Júnior, 48, morreu no local. O piloto era natural de Monte Alto (SP), e será sepultado na tarde desta quinta-feira (23).

Acidente aconteceu em área próxima à Usina Vale do Tijuco. Aeronave estava em serviço na hora do acidente, segundo o Corpo de Bombeiros. O UOL tenta localizar os donos da aeronave.

Bombeiros foram chamados por volta de 15h desta quarta-feira (22). Entretanto, não se sabe exatamente o horário em que o avião caiu.

Local da queda é de difícil acesso. Bombeiros, Polícia Militar e Polícia Civil estiveram na área para realizar os procedimentos necessários.

O SERIPA 3 (Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) também foi acionado. O órgão irá proceder com a investigação para entender as causas do acidente.