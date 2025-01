Policial aposentado que espancou a esposa em distribuidora no Acre é preso

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) anunciou nesta sexta-feira (31), que obteve a prisão preventiva do polícia militar Sebastião Bregense, acusado de agredir a esposa no dia 27 de dezembro, em uma distribuidora no bairro Cidade Nova, em Sena Madureira.

Além da prisão, o MPAC solicitou a suspensão da posse da arma de fogo do acusado pelo prazo mínimo de dois anos ou enquanto durar o processo criminal.

Segundo o inquérito policial, o acusado, sob efeito de álcool, agrediu fisicamente a vítima, lhe causando múltiplos ferimentos.

“Ele possui histórico de agressões contra a mulher, conforme registrado em Termo Circunstanciado de Ocorrência referente a outro episódio de violência doméstica, ocorrido no mesmo local em outubro do ano passado”, disse o MPAC.

Entenda o caso

A vítima conta que o agressor iniciou com agressões verbais, que evoluíram para agressões físicas, e que relevou, ainda, que ele estaria armado. Segundo ela, o episódio de violência aconteceu por ela ter se levantado de sua cadeira, ao lado do homem, e ter ido conversar com uma amiga.

A mulher relatou ter uma arma apontada para seu rosto, e ter recebido chutes, tapas e socos por todo o corpo. Populares que estavam no local presenciaram a cena, mas nada puderam fazer pelo fato do autor da agressão está armado.