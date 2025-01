Por que Brasil voltou a ter juro real mais alto do mundo

O banco central da Argentina reduziu na quinta-feira (30/1) a taxa básica de juros do país vizinho de 32% para 29%, em meio à expectativa de inflação menor.

Com a mudança, o Brasil ultrapassou a Argentina e passou a ocupar a primeira colocação no ranking mundial de juros reais, conforme cálculo do economista Jason Vieira, diretor-geral da consultoria econômica MoneYou.

Confira o ranking:

A taxa de juro real é calculada a partir da taxa de juros nominal de um país (aquela definida pela autoridade monetária nacional, como a Selic no caso brasileiro), descontada a inflação prevista para os próximos 12 meses.

Na quarta-feira (29/1), o Comitê de Política Monetária (Copom) elevou em 1 ponto percentual a taxa básica de juros da economia brasileira, aumentando a Selic de 12,25% para 13,25% ao ano.

Com isso, o juro real brasileiro passou a 9,18%, superando a Rússia (8,91%) e a Argentina (6,14%), que recuou da primeira à terceira posição do ranking após o mais recente corte de juros.

A inflação na Argentina fechou o ano de 2024 em alta de 117,8%, patamar ainda elevado, mas que representa um recuo de quase 94 pontos em relação aos 211,4% de 2023. O combate à inflação é uma das principais bandeiras do presidente argentino Javier Milei.

No ranking dos juros nominais, o Brasil ainda ocupa a quarta colocação, atrás da Turquia (45%), Argentina (29%) e Rússia (21%), segundo o levantamento da MoneYou.

Juro nominal vs. juro real

A taxa básica de juros — ou o juro nominal — serve como referência para todas as taxas de juros da economia. No Brasil, ela é definida pelo Copom, comitê composto pelo presidente e diretores do Banco Central.

A Selic é o principal instrumento de política monetária usado pelo Banco Central para controlar a inflação.

Quando a taxa sobe, os juros cobrados em financiamentos, empréstimos e no cartão ficam mais altos e isso desencoraja o consumo — o que, por sua vez, estimula uma queda na inflação.

Por outro lado, se a inflação está baixa e o BC reduz os juros, isso barateia os empréstimos e incentiva o consumo.

Para definir o que fazer com a Selic, o BC avalia as condições da inflação, da atividade econômica, das contas públicas e o cenário externo — sempre com o objetivo de manter a inflação dentro da meta.

No Brasil, o mais recente ciclo de alta começou em 18 de setembro de 2024.

Desde então, a Selic subiu quatro vezes consecutivamente, de 10,5% para 13,25%. O processo de alta deve continuar nos próximos meses, ainda a depender do comportamento da inflação.

“O juro nominal está elevado porque temos todos os indicadores recentes, como dados de emprego e atividade econômica ainda mostrando força, e inflação ainda elevada”, observa Jason Vieira, da MoneYou.

As preocupações dos investidores com a sustentabilidade das contas públicas do governo federal também têm contribuído para manter a expectativa de inflação elevada no país.

Já o juro real é uma medida de retorno dos investimentos, explica Vieira.

“O juro real é um indicador de ganho líquido de investimentos e o quanto isso pode atrair de capital”, afirma o economista.